DOLAR
34,87 0%
EURO
36,59 0,02%
ALTIN
3.008,48 0,03%
BITCOIN
3.481.271,55 -0,03%

ABD, Türkiye'ye Etiyopya-Somali Anlaşmasındaki Liderliği İçin Teşekkür Etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin Etiyopya ve Somali arasındaki anlaşmadaki liderliği için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 23:21
ABD, Türkiye'ye Etiyopya-Somali Anlaşmasındaki Liderliği İçin Teşekkür Etti

ABD, Türkiye'nin Anlaşmadaki Rolunu Değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Somali ile Etiyopya arasında Ankara'da varılan anlaşmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Blinken, bu anlaşmanın hem Somali hem de Etiyopya'nın egemenliğini, birliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü yeniden teyit ettiğini belirterek, Türkiye’ye teşekkür etti.

Teknik Müzakerelere Beklenti

Bakan Blinken, “Bu anlaşmaya aracılık etme konusundaki liderliği için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz.” dedi. Ayrıca, Etiyopya'nın Somali’nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek, karşılıklı ekonomik yarar sağlayacak teknik müzakerelere başlamayı hedeflediğini ifade etti.

Anlaşmanın Arka Planı

Somali'nin 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesi ile yaşanan gerilim, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı ile daha da arttı. Bu anlaşma, Somali yönetimini ciddi anlamda rahatsız etmiş ve bölgesel krize yol açmıştı. Olası çözümler için Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti gibi uluslararası aktörlerin girişimleri başarısız olmuştu.

Türkiye'nin Rolü

Türkiye’nin arabuluculuğuyla başlayan Ankara Süreci sayesinde tansiyon düşmüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 11 Aralık’ta yapılan toplantılar sonrasında taraflar bir mutabakat sağlamıştı. Anlaşma ile Somali'nin toprak bütünlüğü korunurken, Etiyopya’nın denize erişim talebi, her iki ülkenin faydalanacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde bu görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore Savunma Ataşesi Gazilerle Buluştu: Tarihi Bağlar Güçleniyor
2
13 Aralık 2024 Gündem Özeti: Önemli Toplantılar ve Faaliyetler
3
Arap ve Türkiye Dışişleri Bakanları Ürdün'de Suriye'yi Tartışacak
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu
5
Hollanda-Türkiye Dostluğunun 100. Yılı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
6
Avrupa Parlamentosu Heyeti Tiflis'te AB Yanlısı Gösterilere Katıldı
7
İsrail, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne Tıbbı Konvoyu Engelledi

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar