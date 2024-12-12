ABD, Türkiye'ye Etiyopya-Somali Anlaşmasındaki Liderliği İçin Teşekkür Etti

ABD, Türkiye'nin Anlaşmadaki Rolunu Değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Somali ile Etiyopya arasında Ankara'da varılan anlaşmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Blinken, bu anlaşmanın hem Somali hem de Etiyopya'nın egemenliğini, birliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü yeniden teyit ettiğini belirterek, Türkiye’ye teşekkür etti.

Teknik Müzakerelere Beklenti

Bakan Blinken, “Bu anlaşmaya aracılık etme konusundaki liderliği için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz.” dedi. Ayrıca, Etiyopya'nın Somali’nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek, karşılıklı ekonomik yarar sağlayacak teknik müzakerelere başlamayı hedeflediğini ifade etti.

Anlaşmanın Arka Planı

Somali'nin 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesi ile yaşanan gerilim, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı ile daha da arttı. Bu anlaşma, Somali yönetimini ciddi anlamda rahatsız etmiş ve bölgesel krize yol açmıştı. Olası çözümler için Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti gibi uluslararası aktörlerin girişimleri başarısız olmuştu.

Türkiye'nin Rolü

Türkiye’nin arabuluculuğuyla başlayan Ankara Süreci sayesinde tansiyon düşmüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 11 Aralık’ta yapılan toplantılar sonrasında taraflar bir mutabakat sağlamıştı. Anlaşma ile Somali'nin toprak bütünlüğü korunurken, Etiyopya’nın denize erişim talebi, her iki ülkenin faydalanacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde bu görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.