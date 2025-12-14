Eskişehir’de 10 Gün Haber Alınamayan 74 Yaşındaki Sebahattin K. Evinde Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Eskişehir'in Tunalı Mahallesi Çavuş Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde tek başına yaşayan Sebahattin K. (74), yaklaşık 10 gündür kendisinden haber alınamaması üzerine mahalle muhtarının ihbarı ile yapılan kontrolde ölü bulundu.

Durumu fark eden mahalle muhtarı ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giren polis ekipleri, Sebahattin K.'yı hareketsiz halde buldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ardından olay yerine gelen belediye tabibi, ölümün şüpheli olduğuna karar verdi ve şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma Sürüyor

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 74 yaşındaki şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak adli ve tıbbi incelemeler sonrasında belirlenecek.

