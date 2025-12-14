DOLAR
Siirt’te Doğaseverler 14 Aralık’ta Botan Vadisi’nde Suya Girdi

Siirt’te bir grup doğasever 14 Aralık 2025’te Botan Vadisi'nde soğuk suya girerek kış keyfi yaşadı; katılımcılar herkesi davet etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:38
Aralık ortasında soğuk suyla buluşarak kış keyfi yaptılar

Siirt’te bir grup doğasever, aralık ortasında Botan Vadisine inerek soğuk suya girdi. Grup, 14 Aralık 2025 tarihinde bölgedeki Botan Çayında buluştu ve havanın soğuğuna aldırış etmeden suya daldı.

Özkan Yıldız, "Bence böyle bir keyfi başka bir yerde bulamazsınız, herkesi bekleriz. İlk girdiğinde üşüyorsun ama ondan normal geliyor" dedi.

Renas Çiftçi de, "Kış ayında olmamıza rağmen sularımız güzel, neşemize bakıyoruz, herkesi davet ediyoruz. Botan Çayındayız. Hocalarımızla hafta sonu keyfimize bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Çekmen ise tarih 14 Aralık 2025, mevsim kış ayı olmasına rağmen Botan’da suda olduklarını belirterek, "Su soğuk olmasına rağmen insanı kendine getiren ortamdayız" dedi.

