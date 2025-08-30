ABD, Ukrayna'ya 179,1 milyon dolarlık Patriot desteğini onayladı

Savunma desteği; yedek parça, bakım ve eğitim içeriyor

ABD, Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemlerinin sürdürülebilirliği için 179,1 milyon dolar tutarındaki satışa onay verdi.

Söz konusu onaya ilişkin yazılı açıklama, ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından paylaşıldı. Açıklamada, onayın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verildiği ifade edildi.

Açıklamada satışın, Ukrayna’nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma kapasitesini artıracağı vurgulanırken, bu ticaretin bölgesel güvenlik misyonlarını destekleyeceği ancak askeri dengeleri değiştirmeyeceği belirtildi.

Satış kapsamında Ukrayna'ya yedek parçalar, bakım desteği, yazılım güncellemeleri, sistem modifikasyonları, test ve iletişim ekipmanları, entegrasyon hizmetleri, teknik yardım, eğitim, mühendislik ve lojistik destek sağlanacağı açıklandı.

Projede ana yükleniciler olarak RTX Corporation ve Lockheed Martin isimleri belirtildi. Anlaşmanın uygulanması çerçevesinde yaklaşık 5 hükümet yetkilisi ve 15 yüklenici temsilcisinin ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) bölgesine giderek eğitim ve teknik toplantılara katılacağı kaydedildi.

DSCA'nın açıklaması, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik sürdürülebilir destek sağlanacağını ve uygulamaya yönelik adımların yakın zamanda başlatılacağını gösteriyor.