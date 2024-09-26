ABD, Ukrayna'ya 7,9 Milyar Dolarlık Yeni Yardım Paketi Açıkladı

ABD, Ukrayna için Büyük Bir Destekte Bulunuyor

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya toplamda 7.9 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. Biden, bu destekle birlikte Kiev'in savaşta kazanmasına yardımcı olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı ile Görüşme

Biden, yeni yardım paketiyle ilgili yazılı bir açıklamada bulunarak, hayatı boyunca Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Kiev'in destekçisi olduklarını vurgulayan Biden, "Bugün, Ukrayna'ya güvenlik desteğimizde ciddi bir artış yaparak, bu savaşta kazanmasına yardım edecek ilave adımlar açıklıyorum," dedi.

Finansman Detayları

Pazartesi günü sona erecek 2024 mali yılı bitmeden, daha önce Ukrayna için Kongre onayı alınmış olan bütçeden 5.5 milyar dolar hemen göndermenin planlandığını belirtti. Ayrıca ABD yönetimi, Ukrayna'ya 2.4 milyar dolar değerinde silah gönderme kararı aldı.

Yardım Paketinin İçeriği

7.9 milyar dolarlık bu askeri yardım paketi, Biden’ın başkanlığının son dönemindeki en büyük desteklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Pakette, 130 kilometre menzilli JSOW güdümlü bombalar gibi önemli silahların bulunduğu ve bu silahların Ukrayna ordusuna uzun menzildeki hedeflere saldırma kabiliyeti katacağı ifade ediliyor.

Biden, bu silahların Rusya topraklarında kullanılmasına dair herhangi bir yorumda bulunmadı; fakat ABD’li yetkililer, bu silahların Rusya'ya karşı kullanılmasına izin verilmediğini aktardı.

Pentagon Yardım Paketinden Silahlar ve Eğitim

Pentagon'un gönderdiği yardım paketinde, Patriot füzeleri ve Patriot hava savunma bataryaları da bulunacak. Ayrıca Biden, Pentagon’a Ukrayna'nın kullanması için gerekli olan F-16 savaş uçakları pilot eğitimlerinin artırılmasını talimatını verdi.