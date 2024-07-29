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ABD, Ukrayna'ya Ek Güvenlik Yardımı Duyurdu

ABD, Ukrayna'ya 1,7 milyar dolar güvenlik paketi açıkladı. John Kirby, yardımların detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 23:54
ABD, Ukrayna'ya Ek Güvenlik Yardımı Duyurdu

GÜNCELLEME: ABD, Ukrayna'ya Ek Güvenlik Yardımı Duyurdu

Beyaz Saray tarafından yapılan son açıklamalara göre, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya toplamda 1,7 milyar dolar tutarında yeni bir güvenlik yardımı paketi sağlama kararı aldı.

Ek Güvenlik Yardımı ve İçeriği

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, bu ek insani yardımların, Ukrayna’nın temel savunma ihtiyaçlarını karşılama amacı güttüğü ifade edildi. Yardım paketinin içeriğinde, hava savunma sistemleri, roket sistemleri, topçular için mühimmat ile tanksavar silahları yer aldığı kaydedildi.

John Kirby’nin Açıklamaları

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, düzenlediği bir basın brifinginde, Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) kapsamında 1,5 milyar dolarlık ek yardımın yanı sıra, 200 milyon dolar daha ek kaynak sağlayacaklarını duyurdu. Bu yardımlar, USAI kapsamında gönderilen 20’nci ve Pentagon envanterinden sağlanan 62’nci ekipman dilimini oluşturuyor.

USAI’nın Rolü

Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI), Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde, Rusya’ya karşı olan Ukrayna ordusunun daha iyi bir şekilde eğitilmesi, donatılması ve danışmanlık alınması amacıyla 50 ülkeden oluşan bir fonlama programı olarak faaliyet göstermektedir.

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