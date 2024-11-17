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ABD, Ukrayna'ya Rusya Topraklarında Silah Kullanma İzni Verdi

ABD, Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı sayıda Rusya topraklarında kullanma izni verdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 22:03
ABD, Ukrayna'ya Rusya Topraklarında Silah Kullanma İzni Verdi

ABD'den Ukrayna'ya Önemli Adım

ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı bir şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verdiği bildirildi. Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Joe Biden yönetimi, Ukrayna konusunda önemli bir gelişmeye imza attı.

Silah Kullanım İzninin Ardındaki Nedenler

Bu yeni izin, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesi sonrasında gündeme geldi. Bir dizi gelişmenin ardından, ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı bir şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.

WP'ye konuşan yetkililer, bu politika değişikliğinin yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'nın karşısında savaşmak için Rusya'nın Kursk bölgesine gönderilmesinin ardından gerçekleştiğini vurguladı.

Biden Yönetiminin Seçim Stratejisi

Ukrayna’nın uzun zamandır beklediği bu askeri destek, Biden yönetiminin seçimleri kaybetme olasılığına karşı attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Seçimleri kazanması beklenen Donald Trump, Beyaz Saray'ı devraldığı takdirde Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için harekete geçeceğini belirtmişti.

Yönetimdeki bu değişiklik, Biden yönetiminin, seçimlerden önce sergileyeceği kritik bir hamle olarak kaydediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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