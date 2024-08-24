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ABD, Ukrayna'ya Yeni Askeri Yardım Paketi Açıkladı

ABD, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımı genişletti. HIMARS mühimmatı ve tıbbi ekipman da dahil edilecek.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 11:14
ABD, Ukrayna'ya Yeni Askeri Yardım Paketi Açıkladı

ABD'nin Ukrayna'ya Askeri Desteği Devam Ediyor

ABD hükümeti, Ukrayna'ya yönelik yeni bir askeri yardım paketini açıkladı. Bu yeni yardım ile birlikte, Ukrayna'nın savunma gücünü artırmayı hedefliyor.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamada, yardımların Savunma Bakanlığı'nın envanterinden sağlanacağı duyuruldu. Bu kapsamda, Ukrayna'ya önemli askeri malzemeler gönderileceği kaydedildi.

Yeni Mühimmat ve Ekipmanlar

Açıklamada, Ukrayna'ya verilecek donanımlar arasında HIMARS için ek mühimmat, topçu mermileri, Javelin ve AT-4 tanksavar füzeleri ile güdümlü TOW füzeleri yer almakta. Bunun yanı sıra, ambulans, yıkım ve tıbbi ekipman ile eğitim hizmetlerinin de sağlanacağı bildirildi.

Ukrayna'nın Bağımsızlığına Destek

Bu yardım paketi, Ukrayna'nın bağımsızlığının 33. yıl dönümü vesilesiyle açıklandı ve ABD'nin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunmasına yönelik bağlılığını bir kez daha vurguladı.

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