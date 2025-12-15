Van Edremit’te Yoğun Kar Yağışı: Kent Beyaza Büründü

Van Edremit’te Yoğun Kar Yağışı Kent Merkezini Beyaza Bürüdü

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Van’ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 ila 5 dereceye kadar düştüğü ilçede, yoğun kar örtüsü çevreyi beyaza kapladı.

Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, dışarı çıkan çocuklar karın keyfini çıkararak doyasıya eğlendi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı, gece saatlerinden itibaren Bitlis, Van ve Hakkaride aralıklı kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yarın (salı) öğle saatlerinden itibaren Van’ın güney ilçeleri Bahçesaray, Gevaş ve Çatak ile Van Gölü çevresi, Bitlis geneli ve Bitlis’in güney ilçeleri Tatvan ve Hizanda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Yetkililer ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları ile yer yer sis görülebileceğine işaret ederek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Vatandaşlar ise yoğun kar yağışının özellikle suları çekilen Van Gölü için faydalı olmasını temenni ederek, kış mevsiminin bereketli geçmesini diledi.

Van'da yoğun kar yağışı