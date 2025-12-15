Erdoğan: Liyakatli Kadrolar Türkiye’de — Umutsuzluğa Kapılmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan birlik ve güven çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamalarda ülke gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, alınan kararların ülke ve millet için hayırlı olması dileğinde bulunarak birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Kısa ve net mesaj: Umutsuzluğa yer yok

Erdoğan, vatandaşlara hitaben, "Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın" ve "Hiç endişeniz olmasın. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir; liyakatli kadrolar Türkiye’de iş başındadır" ifadelerini kullandı. Konuşmasında 23 yıllık iktidar süreçlerine atıf yaparak, emanetlere zarar gelmesine izin vermediklerini ve millete hizmet anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Toplumsal birlik vurgusu ve hoşgörü

Tarihsel referanslar yaparak Türkiye’nin hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini belirten Erdoğan, "86 milyon"un birlik ve beraberlik içinde olduğunu, etnik ve mezhepsel ayrımların aşılarak toplumun sarsılmaz bağlılığının korunacağını söyledi. Ayrımcı söylemlere karşı net duruş sergileyen Cumhurbaşkanı, Mevlâna’dan alınan ilhamla kucaklayıcı ve hoşgörülü bir siyaset anlayışını öne çıkardı.

Yargı ve adalet alanında atılan adımlar

Erdoğan, son Kabine Toplantısı’ndan bu yana atılan adımlara değinerek 2 Aralık’ta toplam bin 351 yeni hakim ve savcının atandığını hatırlattı: 712 hakim, 492 cumhuriyet savcısı, 147 idari hakim. Adalet teşkilatının insan kaynağı ve altyapı yönünden güçlendirildiğini belirten Cumhurbaşkanı, AİHM kararlarına uyum oranının %90 seviyesinde olduğunu, hâkim ve savcı sayısını ile adliye binalarındaki artışı rakamsal olarak paylaştı.

Erdoğan, dosyaların kapatılma sürelerini kısaltarak birçok Avrupa ülkesini geride bıraktıklarını ve AİHM ihlal oranlarının düşük olduğunu ifade ederek adalet reformlarına kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Engelli ve kadın politikaları

4 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 5 Aralık Kadın Zirvesi çerçevesindeki çalışmaları anımsatan Erdoğan, erişilebilirlik ödüllerinin takdim edildiğini; kamudaki engelli memur sayısının 2002’den bu yana 15 kattan fazla artarak 83 bine ulaştığını söyledi. Evde bakım hizmetlerinden yararlanan sayısının 23 yılda 5 binden 520 binden fazla vatandaşa çıktığını belirtti ve devletin engelli vatandaşlara yönelik desteklerini sürdüreceğini açıkladı.

Ayrıca kadınların seçme ve seçilme hakkının 91. yıl dönümüne dikkat çekerek, siyasette nezaket çağrısı yaptı ve bütçe görüşmelerinde partimizin grup başkan vekiline yönelik saygısız ifadeleri kınadı.

Dış politika ve bölgesel konular

Erdoğan, 8 Aralık’ta İstanbul’da ağırlanan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yapılan görüşmeler sonucunda ilişkileri güçlendirecek 16 anlaşma imzalandığını, 6 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmi hedefine yaklaşıldığını ve hedefi 10 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca Türkmen kardeşlerle yürütülen projeler ve TİSK ile ilişkiler hakkında bilgiler verdi.

Bölgedeki insan hakları ihlallerine de değinen Cumhurbaşkanı, Gazze ve Suriye’de yaşananlara dikkat çekerek uluslararası kuruluşların yetersizliğine işaret etti ve Türkiye’nin insan merkezli politika vurgusunu sürdüreceğini dile getirdi.

Ulaştırma, liman ve denizcilik yatırımları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sunumuna atıf yapan Erdoğan, denizcilikte ve liman yatırımlarında kaydedilen ilerlemeleri paylaştı. 2025’in ilk yarısında 53,1 milyon detveyt kapasiteyle dünya deniz ticareti filo listesinde 10’uncu sıraya yükselindiğini söyledi. Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin limanlarına bu yıl ilk kez Aliağa Limanı’nın eklendiğini, limanlarda elleçlenen yük miktarının 2025 sonu itibarıyla 550 milyon tona ulaşmasının hedeflendiğini aktardı.

Tersaneler sayısının 85e çıkarıldığını, dünya çapında önemli gemi siparişleri aldıklarını ve elektrikli feribotlardan havuzlu helikopter gemisine kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Demiryolları, raylı sistemler ve Ankara metro projesi

Erdoğan, bölünmüş yol, otoyol ve hızlı tren ağındaki artışları rakamlarla anlattı: bölünmüş yol mesafesinin 6 bin 101den 30 bin 14 kilometreye çıktığını, otoyol uzunluğunun 1.714 kilometreden 3.796 kilometreye ulaştığını, hızlı tren ağının toplam 2.032 kilometre olduğunu söyledi. Kent içi raylı sistemlerin 12 ile toplam 1.033 kilometre olarak ilerlediğini, İstanbul’da bunun 162 kilometresinin inşa edildiğini aktardı.

Esenboğa Havalimanı metro hattı projesinin yatırım programına alındığını belirterek inşasına 2026 yılında başlanacağını, hattın ilk etapta Kuyubaşı aktarmasıyla planlandığını fakat Gar’dan başlayacak şekilde yeniden tasarlandığını ve toplam 36 kilometre ile 12 istasyondan oluşacağını açıkladı.

Son söz

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaynakların doğru yönetilmesi ve emanete sadakat üzerine tekrar vurgu yaparak siyaset ve hizmet anlayışının halkla birlikte yürütüleceğini belirtti ve projelerin milletin refahı için devam edeceğini söyledi.

