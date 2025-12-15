Ankara'da Öğretmen Tutuklandı — Kız Öğrencilere Uygunsuz Fotoğraf İddiası

Ankara Sincan'da, 13 Kasım akşamı meydana gelen olayda, Yenikent İlksan Anadolu Lisesi'nde görevli beden eğitimi öğretmeni N.Ş. (52) hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı. İddialara göre öğretmen, okulun kız voleybol takımının bulunduğu mesajlaşma grubuna cinsel organının fotoğrafını gönderdi.

Gözaltı ve tutuklama

Velilerin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve ilgili öğretmen gözaltına alındı. Okul yönetiminin de işlem başlattığı belirtilirken, öğretmenin görevine son verildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Zanlının ifadesinde fotoğrafları sevgilisine göndermeye çalışırken yanlışlıkla öğrencilerin olduğu grupta paylaştığını söylediği öğrenildi.

Velilerin tepkisi ve iddialar

Emre Özbek olayla ilgili şunları söyledi: 'Kızımın odasından ağlayarak çıktığını gördüm. Annesinin yanına gitti. Ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Okuldaki kız voleybol takımının mesajlaştığı bir gruba beden eğitimi öğretmeninin cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini ve cinsel istismarda bulunduğunu gördüm. Çok sinirlendim. İhbarda bulundum. Polis merkezine gittik. Okul yönetimi de yanımıza geldi ve destek oldular. Sabahın ilk saatlerine kadar orada kaldık. Diğer çocukların da ifadelerini aldılar.'

Aynı zamanda Özbek, öğretmenin daha önce de benzer davranışlarda bulunduğuna dair iddiaların olduğunu belirterek, 'Daha öncesinde de bu öğretmenin öğrencilerine yaklaşmaya çalıştığını duyduk. Para verdiği öğrencilere yemek aldırarak odasına davet ettiği iddia edildi. Öğrencilere sarıldığı ve dokunduğuna dair geri dönüşler aldık' ifadelerini kullandı.

Babası Özbek ayrıca, 'Bu öğretmen müsveddesinin ne yaptığını herkesin bilmesini, yetkililerin de konunun üzerine gitmesini istiyoruz. Öğretmenin görevine son verildiğini öğrendik. Meslek hayatı tamamen bitmiş. Daha da ağır ceza alması için gerekenin yapılmasını istiyoruz' dedi.

Mağdurun ve diğer velilerin açıklamaları

Olaydan etkilenen öğrenci durumu anlatırken, 'Maçımızla ilgili gruptaki konuşmaları takip ediyordum. Daha sonra arkadaşlarımın tepkili mesajlarıyla karşılaştım. Arkadaşlarım, 'Hocam lütfen bu mesajları siler misiniz' yazmıştı. Öğretmen de hiçbir şey olmamış gibi yazmaya devam etti. Daha sonra gruba gönderdiği uygunsuz fotoğrafları gördüm. O an şok geçirdim. Ne yaşadığımın farkında değildim. Durumu aileme anlattım. Annem ve babam da şok oldu. İhbarda bulundular. Polis merkezine gittik. Çok stresli bir gündü. Şu an hala yaşadığımın nasıl bir şey olduğunun farkında değilim. Şok içerisindeyim ve etkisini hala atlatamadım. Güvende olmadığımı hissediyorum' dedi.

Sibel Dervazoğlu ise, 'Olaydan haberim olduğundan beri uyku uyuyamadım. Çocuklarımızı güvenli bir şekilde okula gönderdiğimizi düşünüyorduk. Görevi öğretmen olan birinin böyle bir şey yapması bizleri çok üzdü. Korkuyoruz, endişeleniyoruz. Karşısında 14 yaşında çocuklar vardı. Ceza alması için elimizden ne geliyorsa, nereye şikayet edilmesi gerekiyorsa yapacağız. Aynı şey benim de çocuğumun başına gelebilirdi. Şikayetçiyiz. Okul idaresiyle konuştuğumuzda bir daha asla o öğretmenin bu okula giremeyeceğini söylediler. Bizi ilerisi de endişelendiriyor. Bu kişi dışarı çıkabilir. Özel bir işletme açabilir' diye konuştu.

Veliler ve mağdurlar, olayın ardından okuldan ve yetkililerden süreç takipçisi olacaklarının sözünü vererek, mağdurlara psikolojik destek sağlanması ve zanlının en ağır şekilde yargılanması taleplerini yinelediler.

