ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Ukrayna Desteğimizin 'Geri Ödemesini' Hak Ediyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Ukrayna'ya Destek Açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ülkesinin Rusya ile savaşan Ukrayna'ya sağladığı milyarlarca dolar destek için geri ödeme talep etmenin meşru olduğunu ifade etti. Waltz, Fox News Sunday programında yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yükünü uzun yıllardır üstlendiğini belirtti.

Zelenskiy için Cömert Teklif

Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye vermesini öngören anlaşmayı kabul etmesinin çok akıllıca bir hamle olacağını vurguladı.

Trump’ın Vurgusu

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, tüm dinamikleri yeniden gözden geçirdiğini belirten Waltz, "Trump ile ortak çalışmaktan daha iyi bir garanti olamaz" dedi.

Zelenskiy'nin Reddettiği Teklif

ABD'deki haber kaynaklarına göre, Zelenskiy, ABD'nin baskılarına rağmen bu anlaşma taslağını imzalamayı reddetti. Trump, 3 Şubat'ta Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti. Ayrıca, savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD'nin Ukrayna’ya destek sağlamaya devam etmesi halinde karşılık beklediğini söyledi.

Zelenskiy ise, ülkesindeki maden kaynaklarına yönelik "müttefiklerden yatırım çekmeye açık" olduklarını ifade etti.