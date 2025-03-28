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ABD, USAID Görevlerini Dışişleri Bakanlığına Devrediyor

ABD, USAID'in görevlerini Dışişleri Bakanlığına devretme sürecinin başladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 22:25
ABD, USAID Görevlerini Dışişleri Bakanlığına Devrediyor

ABD, USAID'in Görevlerini Dışişleri Bakanlığına Devrediyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) bazı görevlerini Dışişleri Bakanlığına devretme sürecinin başladığını açıkladı. Bu resmi duyuru, Rubio'nun yazılı bir açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

Rubio, dış yardımların ulusal çıkarlar ve sınırların korunmasında ne denli önemli olduğunu vurgulayarak, USAID'in uzun bir zamandır temel misyonundan uzaklaştığını belirtti. "USAID'ın çalışmalarına ilişkin kazanımlar çok az; masraflar ise bir o kadar yüksek. Bu hatalı ve mali açıdan sorumsuz süreç sona erdi," ifadesini kullandı.

ABD'nin hayati yardım programlarını sürdüreceğini ve ortaklarla stratejik yatırımlara devam edeceğini de ekleyen Rubio, Dışişleri Bakanlığı ve USAID'in Kongre'ye yeniden düzenleme niyetlerini bildirdiklerini dile getirdi.

1 Temmuz 2025 tarihine kadar USAID'in bazı görevlerinin Dışişleri Bakanlığına devredileceği ve diğer görevlerine son verileceği bilgisi aktarıldı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından dış yardımlara yönelik bir kararnamede imzalamıştı. Bu kararnamede, dış kalkınma yardımı programlarının yürütülmesinden sorumlu tüm kurumların, diğer ülkelere yapılacak ödemeleri keseceği ve programların ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirileceği ifade edilmiştir.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta hem Bakanlık hem de USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu duyurmuştu. Ayrıca, Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, USAID yöneticileriyle yaşanan sorunlar nedeniyle ajans çalışanlarının "idari izne çıkarıldığını" bildirmiş ve ajansın sosyal medya hesaplarının kapatıldığını belirtmiştir.

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