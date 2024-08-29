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ABD ve Çin Arasında Kritik Askeri Görüşmeler Gerçekleşti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çinli General Cang Youşia ile Tayvan ve askeri iletişim konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 12:07
ABD ve Çin Arasında Kritik Askeri Görüşmeler Gerçekleşti

GÜNCELLEME: ABD ve Çin Arasındaki Stratejik Görüşmeler

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 2023'teki önemli bir ziyareti sırasında, Çin'in önde gelen askeri yetkilisi ve Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı General Cang Youşia ile bir araya geldi. Görüşmenin odak noktası, iki ülke arasındaki rekabetin gerginliğe neden olmadan yönetilmesi gerektiği konusunda ortak sorumlulukların vurgulanmasıydı.

Önemli İletişim Kanallarının Yeniden Kurulması

Sullivan, tarafların üst düzey diplomasi ve açık iletişim kanallarının sürdürülmesinin yanı sıra, iki ülke orduları arasındaki iletişimin devamının da şart olduğunu belirtti. Ayrıca, kesintiye uğramış olan Cephe Komutanları Görüşmeleri'nin en kısa sürede yeniden başlaması konusunda da uzlaştılar.

Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi Üzerine Değerlendirmeler

Görüşme sırasında, Tayvan Boğazı’nın iki yakası arasında barış ve istikrarın önemine de dikkat çekildi. ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki seyrüsefer serbestisine olan bağlılığı tekrar vurgulandı. Sullivan, Çin’in Rusya'ya yönelik savunma sanayisi desteği konusundaki endişelerini de dile getirdi. Özellikle, siber alanındaki gerilimlerin arttırılmasından kaçınılması gerektiğinin altı çizildi.

Çin'in Tayvan uyarıları

Çin cephesi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda Tayvan meselesinin hassas olduğuna işaret ederek, General Cang'ın, "Tayvan, Çin'in temel çıkarlarının merkezidir ve bu konuda ABD'nin sınırları aşmaması gerekmektedir," şeklindeki sözleri dikkat çekti. Cang, Washington yönetiminden Tayvan ile askeri bağlarını kesmesini talep ederek, "Tayvan’a silah desteklemesi vermeyi bırakmalı," şeklinde uyarılarda bulundu.

Askeri İletişimin Önemi ve Gelecek Adımlar

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022'de Tayvan'a yaptığı tartışmalı ziyaret, Çin tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Bu nedenle, Pekin yönetimi, iki ülke arasındaki pek çok askeri görüşmeyi iptal etmişti. Ancak, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Ekim 2023'te yapılan yüz yüze görüşmede askeri iletişimin yeniden başlatılması karara bağlandı.

Sonuç olarak, General Cang, Biden yönetimiyle görüşen en yüksek rütbeli Çinli asker olarak tarihe geçti. Bu durum, iki ülke arasındaki askeri diyalogun tazelenmesinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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