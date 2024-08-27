ABD ve Çin Aylardır İlk Defa Görüştü: Sullivan ve Vang Yi'nin Temasları

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin'i Ziyaret Etti

ABD'nin ulusal güvenlik alanındaki en üst düzey danışmanlarından Jake Sullivan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yaptığı toplantıda ikili ilişkilerin önemi üzerinde durdu.

Önemli Görüşme

Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) aktardığına göre, Sullivan ve Vang Yi, düzenledikleri ortak basın toplantısında işbirliği çağrısında bulundu. Sullivan, "İki büyük ekonomi arasında karşılıklı yarar sağlayacak alanlarda işbirliği yapılmalı" dedi.

İlişkileri Güçlendirme Umudu

Vang Yi, yeni başlayan Çin-ABD diyaloğunun, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2023'te San Francisco'da düzenledikleri zirve çerçevesinde ilişkilerin gelişimine katkı sağlamasını umduğunu belirtti. Vang, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu ilişkilerin sağlıklı ve sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı.

Kazan-Kazan İlişkileri

Vang, ABD ile ilişkilerin karşılıklı saygı, barışçıl bir şekilde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği temelinde geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Sullivan'ın ziyaretinin ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinin hemen öncesine denk gelmesi de dikkat çekici bir durum.

San Francisco Zirvesi Sonrası Adımlar

Çin Devlet Başkanı Xi, 15 Kasım 2023 tarihinde Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ABD'yi ziyaret etti. Bu ziyarette Xi ve Biden, iki ülke arasındaki askeri diyaloğun yeniden tesis edilmesine yönelik önemli adımlar atma kararı almışlardı. Ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, iklim değişikliği ve yapay zeka yönetimi gibi konular üzerinde ortak çalışma grupları oluşturma konusunda da anlaşmaya vardılar.