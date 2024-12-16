ABD ve Çin Ekonomik Çalışma Grupları Yedinci Toplantısını Gerçekleştirdi

ABD ile Çin arasında geçen yıl kurulan Ekonomik ve Mali Çalışma Grupları, yedinci toplantılarını gerçekleştirerek önemli konuları gündeme taşıdı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu toplantının Çin'in Nanjing kentinde yapıldığı bildirildi.

Toplantıda, uluslararası makroekonomik verilerdeki potansiyel tutarsızlıkların ele alındığı belirtildi. Ayrıca, Çin'in son teşvik tedbirleri, sınır ötesi veri düzenlemeleri, Uluslararası Para Fonu ile ilgili konular, sınır ötesi ödemeler ve swap düzenleme uygulamaları gibi önemli konular da tartışıldı.

Açıklamada, kara paranın aklanmasının önlenmesi amacıyla ABD ve Çin arasındaki komisyonun dördüncü kez bir araya geldiği ve yasa dışı finansmanla ilgili meselelerin gündeme geldiği ifade edildi. Ayrıca, ABD Federal Sigorta Ofisi ile Çin Ulusal Finansal Düzenleme Kurumu arasında sigorta sektöründe bilgi paylaşımı ve işbirliğine dair bir mutabakat zaptı imzalanmış olduğu kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan ayrı bir açıklamada, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen G20 toplantıları çerçevesinde de Ekonomik Çalışma Grubu'nun toplantısının yapıldığı aktarıldı. Bu toplantıda, Çin'in yeni teşvik politikası paketinin etkisi ile iki ülkede yaşanan makroekonomik gelişmeler masaya yatırıldı.

Ayrıca, borç sorunları ve likidite sıkıntısı çeken düşük gelirli ülkelere nasıl destek sağlanabileceği konularına dair işbirliği alanları da değerlendirildi. ABD, toplantı sırasında Çin'in piyasa dışı uygulamaları ve endüstriyel kapasite fazlası konularıyla birlikte bunların ABD'li işçiler ve firmalar üzerindeki etkileriyle ilgili endişelerini dile getirdi. Ayrıca, bazı Çinli firmaların Rusya'nın savunma sanayisine verdiği destek gibi diğer endişe verici durumlar da gündeme geldi.

ABD ve Çin arasındaki Ekonomik ve Mali Çalışma Grupları, geçtiğimiz yıl Eylül ayında kurulmuştu.