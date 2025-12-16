DOLAR
Kayseri OSB'de Mobilya Fabrikası Yangını Hızla Söndürüldü

Kayseri OSB'de bir mobilya fabrikasının bahçesindeki atıkların tutuşması sonucu çıkan yangın, polis ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 04:51
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 05:02
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir mobilya fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, OSB 34. Cadde üzerindeki fabrikanın bahçesinde bulunan atık maddeler henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede alevler hangara sıçradı ve durum üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve son durum

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak, gerçekleştiren soğutma çalışmaları sonrası tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

