Kayseri OSB'de Mobilya Fabrikası Yangını Hızla Söndürüldü

Kayseri OSB'de mobilya fabrikasında yangın: Hızlı müdahale büyümeyi önledi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir mobilya fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, OSB 34. Cadde üzerindeki fabrikanın bahçesinde bulunan atık maddeler henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede alevler hangara sıçradı ve durum üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve son durum

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak, gerçekleştiren soğutma çalışmaları sonrası tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

