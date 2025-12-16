DOLAR
Bursa'da Eğlence Mekanı Önünde Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 2 Yaralı

Bursa Osmangazi'de eğlence mekanı önünde çıkan silahlı çatışmada B.K. ağır olmak üzere iki kişi yaralandı; polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 07:19
Bursa'da Eğlence Mekanı Önünde Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 2 Yaralı

Bursa'da eğlence mekanı önünde silahlı çatışma: 1'i ağır, 2 yaralı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre olay, saat 03.30 sıralarında Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle B.K. (33) ile M.S. arasında başlayan sözlü tartışma süreci daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.

Taraflardan B.K. bölgeden ayrılmak için bir ticari taksiye bindi. Taksiye binmesinin ardından çıkan karşılıklı ateş sonucunda taksi içinde bulunan B.K. başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay sırasında bölgede bulunan Ö.Y. (39) ise ayağından vurularak yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan B.K. ile ayağından yaralanan Ö.Y. ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

