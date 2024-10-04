ABD ve Güney Kore Askeri Masrafları İçin Anlaşma Sağladı

ABD ve Güney Kore'den Anlaşma

Güney Kore hükümeti, ABD'de görevli askerlerin maliyetleri üzerine bir mutabakata vardı. Bu anlaşma, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçleneceği vurgulandı.

Detaylar ve Beklentiler

Seul yönetiminin ne kadar ödeme yapacağına dair detaylar açıklanmadı. Ancak, Yonhap haberine göre, bu anlaşmanın onaylanması durumunda, 2026 yılına kadar Güney Kore’nin yaptığı ödemelerin yaklaşık %8,3 oranında artarak 1 milyar doları geçeceği belirtiliyor.

Anlaşmanın Süresi

Söz konusu anlaşmanın 2026'dan 2030'a kadar yürürlükte olmasının beklendiği de ifade edildi. 28 bin 500 ABD askerinin bulunduğu Güney Kore, bu askeri varlığın finansmanını üstlenecek.

Kim Jong-un'un Uyarısı

Bu gelişmelerin yanı sıra, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'nin ülkesinin egemenliğine karşı silahlı güç kullanması durumunda nükleer silah da dahil tüm askeri güçlerini kullanacaklarını açıkladı. Kim, böyle bir eylemin Güney Kore'nin yok olmasına yol açacağını savundu.