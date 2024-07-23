ABD ve Irak Arasında Güvenlik İşbirliği Toplantıları Başladı

ABD ve Irak'tan Güvenlik İnisiyatifi

ABD Savunma Bakanlığı, ABD ve Irak yetkilileri arasında güvenlik işbirliğini artırmaya yönelik görüşmelerin başlatıldığını duyurdu.

Pentagon'dan Açıklama

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, bu önemli toplantıların 2024 ABD-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Diyaloğu (JSCD) çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Ryder, söz konusu toplantıların bugün ve yarın devam edeceğini belirtti.

Yüksek Askeri Komisyonun Önemi

Ryder, bu görüşmelerin, ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani arasında nisan ayında yapılan istişarelerden çıkan Yüksek Askeri Komisyonun (HMC) çalışmalarına dayandığını vurguladı.

DEAŞ ile Mücadele ve Gelecek Stratejileri

Toplantılarda, Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile mücadele eden küresel koalisyonun görev süresinin nasıl sona ereceği ve kalıcı bir ikili güvenlik ortaklığına geçişin nasıl sağlanacağı hakkında tartışmalar yapılacağı ifade edildi. Ryder, bu toplantıların hem HMC'nin son birkaç aylık çabalarının sonucunu ortaya koyduğunu hem de küresel koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun 10. yıl dönümüne işaret ettiğini açıkladı.