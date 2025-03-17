ABD ve İsrail'in Gazze Planı İçin Suriye ile Temas Girişimi

ABD ve İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla yerinden edilmesi ve başka yerlere yerleştirilmesi planına" ilişkin olarak Suriye yönetimiyle temasa geçmeye çalıştığı iddia edildi.

Haber kaynağı CBS News, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı raporunda, ABD ve İsrail'in Trump'ın bu planını uygulamak için Suriye yönetimiyle iletişim kurmaya çalıştığını öne sürdü.

Bir kaynağa göre, Trump yönetiminin Orta Doğu politikasına dair bilgi sahibi olan yayımlanan bilgiler, ABD'nin üçüncü taraflar aracılığıyla Suriye yönetimiyle iletişim kopartmadan sürdüğünü ifade etti.

Başka bir kaynak ise Suriye yönetimiyle bu konu hakkında iletişime geçildiğini belirtirken, Suriye tarafının yanıt verip vermediği konusunda belirsizlik olduğunu aktardı.

Öte yandan, adı verilen üst düzey bir Suriyeli yetkili, İsrail veya ABD'nin bu konuyla ilgili kendileriyle temasa geçtiğinden haberdar olmadığını söyledi.

Trump'ın Gazze'yi 'Devralma' Planları

Trump, 4 Şubat tarihinde Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" belirtmiş ve buraya "sahip olacağını" ifade etmişti.

Trump, Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu vurgulayarak, burada yaşayan Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını savundu. Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etti.