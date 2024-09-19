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ABD ve İsrail Savunma Bakanları Orta Doğu'daki Güvenlik Durumunu Görüştü

Austin ve Gallant, Orta Doğu güvenlik durumunu değerlendirdi, ateşkes ve diplomasi vurgusu yaptılar.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:58
ABD ve İsrail Savunma Bakanları Orta Doğu'daki Güvenlik Durumunu Görüştü

İki Ülke Arasında Önemli Görüşme

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail’in Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki güncel güvenlik durumunu ele aldı. Bu görüşme, bölgedeki gerginliği azaltma çabaları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşmenin Ana Başlıkları

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Austin ve Gallant’ın Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlamasının ardından bir araya gelerek bölgesel güvenlikle ilgili gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Austin’in, Orta Doğu'daki gerginliği azaltma konusundaki kararlılığını vurguladığı ve esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasına varılmasının önemini tekrar hatırlatmasının yanı sıra, İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalarda kalıcı bir diplomatik çözüm bulmanın önceliğini de yinelediği ifade edildi.

ABD'nin Desteği

Açıklamada, Austin’in, Lübnan'daki Hizbullah ve İran gibi bölgesel tehditler konusunda ABD'nin İsrail'e olan desteğini bir kez daha vurguladığı kaydedildi.

Lübnan'daki Patlamalar

17 Eylül 2023 tarihinde Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında meydana gelen eş zamanlı patlamalarda ikisi çocuk olmak üzere toplam 12 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2,800 kişi yaralandı. Ayrıca, 18 Eylül’de birçok telsizin patlatılması sonucu 20 kişi daha hayatını kaybederken, 450’den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililerin bu olaydan İsrail'i sorumlu tutmasına rağmen, İsrail’den henüz resmi bir açıklama gelmedi. 8 Ekim 2023'ten itibaren İsrail ve Lübnan sınırında taraflar arasında zaman zaman artış gösteren çatışmalar devam ediyor.

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