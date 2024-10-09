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ABD ve Japonya Savunma Bakanları Arasında Önemli Telefon Görüşmesi

ABD ve Japonya Savunma Bakanları, ilişkilerin gelişimini ele aldı ve bölgesel güvenlik konularında işbirliği taahhüdünde bulundular.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:40
ABD ve Japonya Savunma Bakanları Arasında Önemli Telefon Görüşmesi

ABD ve Japonya Arasındaki Savunma İşbirliği Gelişiyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi bir ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre, Austin, Nakatani'yi yeni görevine başlaması dolayısıyla kutladı. Görüşmede, ABD-Japonya ittifakının modernizasyonu konusundaki kararlılıkları söz konusu oldu.

Özgür ve Açık Hint-Pasifik Vurgusu

İki bakan, ayrıca bölgede özgür ve açık bir Hint-Pasifik alanı oluşturmanın yanı sıra, bölgesel ortaklarla savunma işbirliğini derinleştirmenin önemini vurguladılar.

Austin, önümüzdeki günlerde Japon mevkidaşıyla yüz yüze bir görüşme yapma arzusunu dile getirdi.

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