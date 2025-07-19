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TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

TCMB'nin faiz kararı bekleniyor. Ekonomistler faizin 250 baz puan düşmesini öngörüyor. Son gelişmeleri takip edin!

Yayın Tarihi: 19.07.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 12:30
TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Türkiye ekonomisinin ve milyonlarca vatandaşın kaderini doğrudan etkileyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı için geri sayım başladı. 24 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı, piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor.

Anket sonuçları, masada yeni bir faiz indiriminin olabileceğini işaret ediyor. Bu süreçte, 'TCMB faizi indirecek mi?' sorusu, yatırımcılar, esnaflar ve ev hanımları tarafından sıkça soruluyor.

Ekonomistler 250 Baz Puan İndirim Bekliyor

TCMB'nin faiz anketinden çıkan sonuçlar, piyasa beklentilerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Ekonomistlerin tahminleri, politika faizinin 250 baz puanlık bir indirimle %46,00 seviyesinden %43,50'ye çekileceği yönünde şekillenmiş durumda.

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Gecelik ve Borç Verme Faizlerinde Beklentiler

PPK'nın Temmuz ayı toplantısında alınacak kararların yalnızca politika faiziyle sınırlı kalmayacağı öngörülüyor. Merkez Bankası'nın gecelik borç alma faizini de 250 baz puan indirerek %44,50’den %42,00 seviyesine çekmesi bekleniyor. En dikkat çekici beklenti ise borç verme faizinde öngörülen 275 baz puanlık indirim. Bu indirim gerçekleşirse, borç verme faizi %49,00'dan %46,25'e gerileyecek.

Merkez Bankası'nın para politikasındaki seyri incelendiğinde, Aralık 2024'te başlayan gevşeme sürecinin, üst üste üç toplantıda 250'şer baz puanlık indirimlerle toplamda 750 baz puanlık bir gevşeme sağladığı görülüyor. Ancak Mart ayında yapılan ara toplantıda, beklenmedik bir artışla borç verme faizinin 400 baz puan artırılıp %46,00 seviyesine çıkarılması, TCMB'nin gerektiğinde sürpriz adımlar atabileceğini gösteriyor.

Şimdi ise milyonlarca vatandaş ve tüm piyasa aktörleri, heyecanla 24 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'ü bekliyor.

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