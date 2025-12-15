DOLAR
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 7 şüphelinin saç testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 10 kişiden 7'sinin Adli Tıp Kurumu saç testi pozitif; kokain ve metabolitleri tespit edildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 20:47
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 7 şüphelinin saç testi pozitif çıktı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda test sonuçları açıklandı

Operasyon ve yakalananlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması kapsamında hakkında ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’, ’kabul etmek veya bulundurmak’ ya da ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarından gözaltına alınan 10 kişinin Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemeleri tamamlandı.

Adli Tıp Kurumu sonuçları

Adli Tıp Kurumu’nda alınan saç ve kan örnekleri üzerinde yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçlarına göre, 7 şüphelinin testleri ’pozitif’ çıktı. Pozitif sonuç verilen şüphelilerin saç örneklerinde ’kokain ve metabolitleri’ tespit edildi.

Diğer 3 şüphelinin ise saç ve kan örneklerinden alınan test sonuçları negatif olarak raporlandı.

Soruşturma kapsamında 10 şüpheliden Adli Tıp Kurumu’nca saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerin test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerin test sonuçları belli oldu

