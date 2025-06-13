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Amasya'da Bariyere Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Amasya'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine acil ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 22:30
Amasya'da Bariyere Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, Tuğba G. idaresindeki 59 ACC 149 plakalı otomobilin Çağlayan Caddesi'nde yol kenarında bulunan bariyere çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza haberinin alınmasının ardından, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya'da otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine polis...

Amasya'da otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya'da otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine polis...

Amasya'da otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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