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ABD ve Meksika Sınır Güvenliğini Görüştü: Rubio ve de la Fuente Telefonla İletişim Kurdu

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Meksikalı mevkidaşı de la Fuente ile sınır güvenliğini ve düzensiz göçü ele aldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 03:35
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 03:35
ABD ve Meksika Sınır Güvenliğini Görüştü: Rubio ve de la Fuente Telefonla İletişim Kurdu

ABD ve Meksika Sınır Güvenliği Üzerine Önemli Görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD-Meksika sınır güvenliği konusunu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanların sınır güvenliğinin yanı sıra kartel faaliyetlerinin sonlandırılması, fentanil ve silah kaçakçılığının önlenmesi gibi önemli konuları tartıştıkları belirtildi.

Rubio, görüşme sırasında Meksika tarafının düzensiz göçmen akımını azaltmaya yönelik çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu, iki ülkenin sınır güvenliği konusundaki işbirliğinin güçlenmesini sağlayacak önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

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