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ABD ve Panama Liderlerinden Venezuela Seçimlerine Dair Endişeler

Biden ve Mulino, Venezuela'daki seçimler üzerindeki endişelerini dile getirerek demokratik normların yeniden sağlanmasını vurguladılar.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:18
ABD ve Panama Liderlerinden Venezuela Seçimlerine Dair Endişeler

ABD ve Panama Liderleri Venezuela Seçimlerini Gündeme Aldı

ABD Başkanı Joe Biden ve Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Venezuela'da yapılan 28 Temmuz tarihli devlet başkanlığı seçimleri ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Seçim Sürecinde Ciddi Kusurlar Tespit Edildi

İki lider, görüşmede oy sayma sürecinde yaşanan ciddi sorunlara dikkat çekerek, bu durumun kendilerini kaygılandırdığını ifade etti. Biden, Venezuela'daki demokratik normların yeniden tesis edilmesi adına, Panama'nın bölgesel destek sağlama çabalarına teşekkür etti.

BM Uzmanları Seçim Sürecine Bakış Açısını Paylaştı

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından gönderilen dört kişilik uzman ekip, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bir aydan fazla süreyle incelemelerde bulundu. BM uzmanları, Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE), güvenilir seçimlerin sağlanabilmesi için gereken temel şeffaflık ve dürüstlük önlemlerini almadığını belirtti.

Maduro Üçüncü Kez Seçimi Kazandı

Venezuela Seçim Konseyi, 29 Temmuz'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun %51,20 oy alarak üçüncü kez devlet başkanı seçildiğini açıkladı. Ancak muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, bu sonuçları kabul etmediklerini duyurdu.

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