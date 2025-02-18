ABD ve Rus Heyetleri Riyad'da İkili Görüşmelere Başladı

İki Süper Güçten Tarihi Görüşme

ABD ve Rusya heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna savaşını sonlandırmayı amaçlayan önemli görüşmelere Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde başladı. Bu kritik zirve, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından gerçekleşti.

Heyetler Arasında Tanınmış İsimler

Görüşmelere Rus heyeti olarak Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev katılırken, ABD heyetinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer almakta.

Sonuç ve Beklentiler

Görüşmeler basına kapalı yapılacak ve toplantının ardından Rus heyetinin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Tarafların, ilişkilerin yeniden yapılandırılması ve gerilimin azaltılması için atacakları adımlara dair açıklamalarda bulunması bekleniyor.