Bursa'da 'Örgünü Giy Gel' Yarışması: Nilay Türker Kaplan Birinci

Reglan Kafe'de 24 tasarımcı el emeği giysileriyle sahnedeydi

Reglan Kafe, sanat, tasarım ve el emeğini aynı çatı altında buluşturan etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kentte örgü konseptiyle düzenlenen 'Örgünü Giy Gel' yarışmasına 24 yarışmacı katıldı.

Etkinlikte yarışmacılar tamamen kendi tasarlayıp elleriyle ördükleri giysilerle sahneye çıktı. Organizasyon, hem katılımcılar hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Yarışmanın en dikkat çeken yönlerinden biri değerlendirme süreciydi: jüri yerine yarışmacıların birbirini puanlaması, etkinliğe samimi bir hava ve güçlü bir topluluk ruhu kazandırdı.

Yapılan puanlama sonucunda birincilik ödülünü Nilay Türker Kaplan aldı. Şeyma Erkoca ikinci, İrem Kardaş ise üçüncü oldu. Nilay Türker Kaplan, çeyizi için yıllar önce ördüğü dantel fiskos örtüsünü eteğe dönüştürerek gecenin en dikkat çeken ismi oldu.

Kafenin işletmecilerinden Selin Köfteci, etkinlikle ilgili olarak, 'Örgünü giy gel yarışmasıyla hem üretmenin hem paylaşmanın keyfini aynı masada buluşturduk. Bu akşam buradaki insanlar sadece kahve içmedi, emeğini giyip gururla sergiledi' dedi.

Diğer işletmeci Ceyda Öztürk ise, 'Türkiye’de bir ilke imza attığımız etkinliğimiz çok eğlenceli geçti birbirinden güzel farklı yaşlarda farklı tarzlarda insanı bir araya getirip örgüleri yarıştırdık' ifadelerini kullandı.

Yarışmanın gördüğü yoğun ilgi üzerine etkinliğin yeniden düzenleneceği; yeni tarih ve yenilenen formatın Reglan Kafe'nin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağı belirtildi. Örgü tutkunlarını bir araya getiren bu özel konseptin geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

