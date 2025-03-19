ABD ve Rusya, Ateşkes Sürecini Görüşmek Üzere Bir Araya Gelecek

ABD ve Rusya, Ateşkes Sürecini Görüşüyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Rus mevkidaşı Yuri Ushakov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes sürecini değerlendirdi.

Waltz, yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da bir araya geleceklerini duyurarak, iki ülke arasında önemli bir diplomatik adım atılacağını belirtti.

Waltz'ın X hesabından yaptığı paylaşımda; "Teknik ekiplerimizin önümüzdeki günlerde Riyad'da bir araya gelerek Başkan Trump'ın görüşmelerinin ardından Rusya'nın kabul ettiği kısmi ateşkesin uygulanması ve genişletilmesi yönünde çalışmak için mutabık kaldık." ifadeleri dikkat çekti.