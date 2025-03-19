ABD ve Rusya, Ateşkes Sürecini Görüşmek Üzere Bir Araya Gelecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rus mevkidaşı ile ateşkes sürecini ele aldı ve Suudi Arabistan'da görüşme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:51
ABD ve Rusya, Ateşkes Sürecini Görüşmek Üzere Bir Araya Gelecek

ABD ve Rusya, Ateşkes Sürecini Görüşüyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Rus mevkidaşı Yuri Ushakov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes sürecini değerlendirdi.

Waltz, yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'da bir araya geleceklerini duyurarak, iki ülke arasında önemli bir diplomatik adım atılacağını belirtti.

Waltz'ın X hesabından yaptığı paylaşımda; "Teknik ekiplerimizin önümüzdeki günlerde Riyad'da bir araya gelerek Başkan Trump'ın görüşmelerinin ardından Rusya'nın kabul ettiği kısmi ateşkesin uygulanması ve genişletilmesi yönünde çalışmak için mutabık kaldık." ifadeleri dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
2
Guterres, Gazze'deki BM Tesisine Yapılan Saldırıyı Kınadı ve Soruşturma Talep Etti
3
Bakan Göktaş, Kilis'te Ramazan Mesajı Verdi
4
Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Yaralı
5
Niğde'de Silahlı Yaralama Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı
6
Meclis'te 'Cennet Annelerin Ayakları Altındadır' Filmi Gösterimi
7
İzmir'de Mart Ayında 31,1 Derece Sıcaklık Rekorları Kırıldı

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL