ABD ve Rusya'nın İstanbul'daki İkinci Büyükelçilik Görüşmesi Tamamlandı

ABD ve Rusya heyetleri, büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi. Görüşme, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda saat 09.45'te başladı ve yaklaşık 6 saat süren bir müzakereden sonra saat 15.35'te sona erdi.

Görüşme sonrasında, ABD heyeti konsolosluk rezidansından ayrılırken konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Rusyayı temsilen Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, ABD’yi temsilen ise Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter görüşmeye başkanlık etti.

Toplantıya, Türk ve yabancı basın mensuplarından yoğun ilgi gösterildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, bu görüşmenin yalnızca “büyükelçilik operasyonlarına” odaklanacağını belirtmişti. Ukrayna’nın güvenliği veya diğer siyasi konular gündemde yer almadı.

Bruce, “ABD ve Rus heyetleri, ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrara kavuşturmak için ilerleme kaydetmeye çalışmak üzere 10 Nisan'da, İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek.” ifadelerini kullandı.

Rus ve ABD heyetleri ilk görüşmelerini 18 Şubat’ta Riyad’da gerçekleştirmiş ve ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ile Ukrayna’daki çatışmaların sona erdirilmesi gibi konular üzerinde durmuştu. İstanbul'daki ilk görüşme ise 27 Şubat’ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında yapılmış ve yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.

Türkiye, barışa katkı sağlama ve bu önemli görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

ABD ve Rusya heyetleri, büyükelçilik faaliyetlerini görüşmek üzere Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda yaklaşık 6 saat süren görüşme gerçekleştirdi. Büyükelçilik faaliyetlerine ilişkin konuların ele alındığı görüşme, Beyoğlu'ndaki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda saat 09.45'te başladı ve 15.35'te sona erdi.

ABD ve Rusya heyetleri, büyükelçilik faaliyetlerini görüşmek üzere Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda yaklaşık 6 saat süren görüşme gerçekleştirdi. Büyükelçilik faaliyetlerine ilişkin konuların ele alındığı görüşme, Beyoğlu'ndaki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda saat 09.45'te başladı ve 15.35'te sona erdi.