ABD Yargıçtan DOGE'nin Barış Enstitüsünü Devralma Talebine Red

ABD'de federal bir yargıç, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından Barış Enstitüsü'nü (USIP) devralma girişimini durdurma talebini reddetti.

ABD Bölge Yargıcı Beryl Howell, USIP çalışanları tarafından DOGE aleyhine açılan davaya ilişkin kararını açıkladı. Howell, DOGE çalışanlarının USIP binasına zorla girmesini eleştirirken, görevden alınan yönetim kurulu üyelerinin dava açma yetkisine sahip olmadığını belirtti.

Yargıç Howell, davanın bazı yönlerini "abartılı" olarak nitelendirerek, DOGE'nin USIP'i devralmasını durdurma ve sistemlerine erişimini engelleme talebini geri çevirdi.

ABD Barış Enstitüsü Üst Yöneticisi (CEO) George Moose, 18 Mart tarihinde yaptığı bir açıklamada, "DOGE, binamıza zorla girdi." demişti. Bu tespit üzerine bazı USIP yönetim kurulu üyeleri, DOGE ve ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı yasal bir süreç başlatmıştı.

USIP, web sitesinde, "şiddet içeren çatışmaları önlemeye ve yurt dışında barış anlaşmalarına aracılık etmeye yardımcı olarak ABD çıkarlarını korumaya adanmış" bağımsız bir kuruluş olduğunu belirtiyor. 1984 yılında Kongre tarafından "kar amacı gütmeyen bağımsız bir şirket" olarak kurulduğunu söyleyen USIP, ABD yasalarındaki "devlet şirketi", "devlet kontrolündeki şirket" ya da "bağımsız kuruluş" tanımlarına uymadığını savunuyor.