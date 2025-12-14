DOLAR
Kocagürlü Öğrenciler Yörük Ali Efe Müzesi’nde Milli Mücadeleyi Öğrendi

Kocagür İlkokulu 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri Yenipazar Yörük Ali Efe Müzesi’ni gezerek Yörük Ali Efe’nin yaşamı ve Kuva-yı Milliye tarihini yerinde öğrendi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:06
Kocagürlü Öğrenciler Yörük Ali Efe Müzesi’nde Milli Mücadeleyi Öğrendi

Kocagürlü Öğrenciler Yörük Ali Efe Müzesi’nde Tarih Yolculuğuna Çıktı

Yenipazar Müzesi’nde milli mücadele bilinci pekiştirildi

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kocagür İlkokulu’nda eğitim gören 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri, Yenipazar Yörük Ali Efe Müzesi’ni ziyaret ederek milli mücadele tarihini yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Gezi kapsamında öğrenciler, Aydın yöresinin simge isimlerinden Yörük Ali Efe’nin yaşamı, Kuva-yı Milliye’deki rolü ve milli mücadele dönemine ait tarihî objeler hakkında bilgi aldı. Müzedeki eserleri ilgiyle inceleyen öğrenciler, öğretmenlerinden ve yetkililerden detaylı bilgiler edindi.

Geziye sağlanan desteğe ilişkin açıklama yapan Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı, ulaşım desteğinin İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya tarafından sağlandığını, Yenipazar Belediye Başkanı’nın öğrencileri müzede ağırladığını ve gezinin ardından çocukların Yenipazar pidesi ile buluşturulduğunu ifade etti.

Orhan Akrancı etkinlikle ilgili olarak, "Öğrencilerimiz için çok verimli ve unutamayacakları bir gün oldu. Hem tarihlerini öğrendiler hem de güzel hatıralar biriktirdiler. Bu imkanı sağlayan ve çocuklarımızla yakından ilgilenen belediye başkanlarımıza şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikle amaçlanan, öğrencilerin tarih bilincinin güçlendirilmesi ve milli değerlerle buluşmasıydı. Gezi, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

