ABD, Yemen'deki Husilere Ait Füze ve Fırlatma Rampasını İmha Etti

ABD’nin Yemen’deki Husi Tehditine Müdahalesi

ABD, Yemen'de İran destekli Husi milislerin kontrolünde bulunan bir bölgede gerçekleştirdiği operasyonla bir füze ve fırlatma rampasını etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bu bilgi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı.

Husilere Yönelik Operasyonun Sebepleri

Açıklamada, son 24 saat içerisinde yapılan bu operasyonun, Husi güçlerinin ABD, koalisyon kuvvetleri ve bölgedeki ticari gemilere yönelik potansiyel tehdit oluşturduğu belirtilerek gerçekleştirildiği vurgulandı. ABD’nin bu eylemi, seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası sulardaki güvenliği artırmak amacı taşıdığı ifade edildi.

Kızıldeniz’deki Artan Gerilim

Yemen'de Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına cevaben, 31 Ekim 2023'ten itibaren Kızıldeniz açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyma ve saldırılar düzenleme eylemlerine başladı. Bu durum, birçok gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almasına neden oldu.

Uluslararası Tepkiler ve Operasyonlar

ABD, deniz ticaretinin güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirterek, 18 Aralık 2023 tarihinde "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturdu. Bu güç, bir grup ülkenin katılımıyla Husi milislerine karşı harekete geçti.

Husilerden Gelen Yanıt

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarına karşılık olarak, Husi temsilcileri bu ülkelere ait tüm gemilerin hedef alınacağını ilan etti.