ABD'yi Vuracak: 62 Milyon Kişiyi Etkileyecek Ağır Kış Koşulları Geliyor

Ağır Kış Koşulları ABD'yi Etkisi Altına Alacak

ABD, bugünden itibaren yaklaşık 62 milyon kişiyi etkileyecek yoğun kar, tehlikeli buz, yağmur ve şiddetli gök gürültülü fırtınalarla karşı karşıya kalacak.

CNN'in haberine göre, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), paylaştığı hava tahmin raporunda "son 10 yılın en şiddetli kar yağışı olabileceği" uyarısında bulundu. NOAA'ya göre, ağır kış havası Cumartesi öğleden sonra başlayıp Pazartesi gününe kadar sürecek.

Kar fırtınası, yağmur ve buzlanmanın yanı sıra, saatte hızı yaklaşık 65 kilometreye varan rüzgarlarla tüm bölgeyi etkisi altına alacak bu koşulların, birçok bölgede trafikte aksamalara ve elektrik kesintilerine yol açabileceği bildirildi.

Kar Kalınlığı Yer Yer Bir Metreyi Bulacak

Özellikle ABD'nin orta kesimlerinde kar kalınlığının yer yer bir metreye kadar ulaşması bekleniyor. Ayrıca sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi nedeniyle don olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Fırtına Tahmin Merkezi'ne göre, yarın Louisiana, Arkansas ve Mississippi gibi eyaletlerde 3 ila 5. seviye şiddetli fırtına tehdidi mevcut. Virginia eyaletinde ise, tüm eyaleti etkilemesi beklenen fırtına sebebiyle "olağanüstü hal" ilan edilmesi planlanıyor.

NOAA, Güneydoğu'da yağmur ve fırtınaların aynı zamanda sellere yol açabileceği uyarısını da yaptı. Salı gününden itibaren ise, ABD'nin doğusunun mevsim normallerinin en az 30 derece altına kadar düşecek soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği belirtildi.