ABD Yönetiminin UCM Kararları Arasındaki Çelişki: Putin ve Netanyahu Üzerine Yaklaşımlar

ABD yönetimi ve birçok Kongre üyesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından 2023 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında alınan tutuklama kararını memnuniyetle karşıladı. Ancak, aynı mahkemenin Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı kararı reddetti. Bu durum, stratejik bir tutum çelişkisi olarak yorumlanıyor.

UCM'nin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama kararı, pek çok kişi tarafından tartışmalara yol açarken, ABD yönetimi ve bazı Kongre üyeleri bu kararı kabul etmediklerini ilan etti. Bu tepkiler, geçtiğimiz yıl UCM’nin benzer bir kararında, yani Putin'in tutuklama kararına verilen destekle çelişiyor.

Başkan Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre gibi önemli isimler, UCM’nin Putin hakkındaki kararından memnuniyet duyduklarını belirtmişti. Biden, Mart 2023'te mahkemenin kararını överek, 'Ukrayna'daki savaş suçları nedeniyle bir sorumlu olarak Putin'in yargılanması gerektiğini' vurgulamıştı.

Bunun yanında, Blinken da aynı dönemde, UCM üyesi ülkelerin Putin hakkındaki kararları yerine getirmesi gerektiği mesajını verdi. Öte yandan, UCM'nin Netanyahu ile ilgili kararına sert bir dil geliştiren bazı senatörler, bu karara yaptırımlarla karşılık verilmesi gerektiğini savundu. Lindsey Graham, Putin'in savaş suçlusu olduğunu ve Lahey'de yargılanması gerektiğini belirtmişti.

ABD hükümeti, İsrail’in UCM üyesi olmadığını öne sürerek, mahkemenin bu ülke üzerinde yetki sahibi olmadığı görüşünü savunsa da, aynı bağlamda Rusya'nın UCM üyeliğini hiç gündeme getirmemesi dikkat çekti.

UCM, son kararı ile Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını açıkladı. UCM, ayrıca, Ukrayna'daki suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Putin ve Rusya’nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında da geçen yıl mart ayında 'savaş suçu' gerekçesiyle yakalama kararı vermişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.