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ABD Yüksek Mahkemesi, DEI Öğretmen Eğitim Hibelerini Askıya Aldı

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump'ın karşı olduğu DEI programları kapsamında verilen öğretmen eğitim hibelerini askıya aldı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 13:37
ABD Yüksek Mahkemesi, DEI Öğretmen Eğitim Hibelerini Askıya Aldı

ABD Yüksek Mahkemesi’nden Çarpıcı Karar

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın şiddetle karşı olduğu "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) programları çerçevesinde sağlanan öğretmen eğitim hibelerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

NBC News'un aktardığına göre, alınan kararla birlikte DEI programları aracılığıyla öğretmenlerin eğitimi için tahsis edilen 65 milyon dolar değerindeki ödenek askıya alındı. Mahkeme, bu ödeneği alması planlanan kişilerin "çözülemeyecek bir zarar görmeyeceğini" belirtti.

Kritik Sesler

Karara itiraz eden demokrat yargıçlardan Elena Kagan, ödeneği alması beklenen kişilerin mevcut kesinti nedeniyle eğitim programlarını iptal etmek zorunda kalacaklarının altını çizdi. Kagan, "Hükümet, belgelerinde bu eğitim yardımlarının iptalinin yasallığını savunmuyor." ifadesini kullandı.

Hatırlanacak olursa, Trump’ın 20 Ocak’ta göreve gelmesinin ardından "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı bir kararname imzalanmış, bu karar doğrultusunda DEI programının yürürlükten kaldırılması için adımlar atılmaya başlanmıştı.

Ayrıca, Maryland Bölge Mahkemesi Yargıcı Adam Abelson, 22 Şubat tarihinde Trump'ın DEI programlarına karşı imzaladığı kararnamelerle ilgili ihtiyati tedbir kararı vermişti.

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