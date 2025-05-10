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Abdullah Ceylan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nde Yeniden Başkan Seçildi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 60. Genel Kurulu'nda Abdullah Ceylan başkanlığa yeniden seçildi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 15:46
Abdullah Ceylan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nde Yeniden Başkan Seçildi

Abdullah Ceylan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin Yeni Dönem Başkanı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 60. Olağan Genel Kurulu, Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Gala Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, imam hatip mezunlarının üniversite giriş sınavlarındaki başarısına dikkat çekti.

İmam Hatipli Öğrencilerin Başarı Oranı Artıyor

Erdoğan, yaptığı konuşmada, Türkiye'de her 8 öğrenciden birinin imam hatipli olmasının mutluluğunu ifade etti. İmam hatip mezunlarının tarihsel olarak üniversite sınavlarında en yüksek başarı oranlarını yakaladığını vurgulayan Erdoğan, "İlk 1000'de ve 10 binde hiç olmadığı kadar fazla imam hatip öğrencisi var." dedi.

İmam Hatip Liselerinin Önemi

Erdoğan, imam hatip liselerinin Türkiye için örnek bir model olduğunu belirterek, bazı kesimlerin bu okullarla ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Örneğin, 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin, hayırseverler tarafından yaptırıldığını hatırlatan Erdoğan, bu tür okulların güçlü altyapılarla yetişen yeni nesiller için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Stratejik Planlar ve Teknoloji Kullanımı

Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının daha stratejik hareket etmesi gerektiğini belirtti. Teknolojiye dayalı çalışmalarla daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, bunun için gerekli faaliyet raporlarının hazırlandığını ifade etti.

Yeni Dönemde Güzel Çalışmalara İmza Atacağız

Abdullah Ceylan, açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a imam hatip liselilere verdiği değerden ötürü teşekkür etti. Yeni dönemde nitelikli projelerle Anadolu'yu kuşatacak çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Yeni Yönetim Belirlendi

Genel kurulda, Ceylan, üzerinde Yusuf Suresi 64. ayetinin yazılı olduğu tabloyu Bilal Erdoğan'a hediye etti. Geçmiş döneme dair faaliyet raporunun okunmasının ardından Abdullah Ceylan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı olarak yeniden seçildi. Ayrıca, toplamda 50 kişilik yönetim, denetim ve disiplin kurulu da duyuruldu.

Genel kurula, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam gibi önemli isimler de katıldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 60. Olağan Genel Kurulu, Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu...

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 60. Olağan Genel Kurulu, Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Gala Salonu'nda düzenlendi. Programda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, konuşma yaptı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 60. Olağan Genel Kurulu, Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu...

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin 60. Olağan Genel Kurulu, Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Gala Salonu'nda düzenlendi. Programda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, konuşma yaptı.

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