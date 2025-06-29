Abdullah Kaymak, Ankara'da Eşsiz Bir Konser Verdi

Abdullah Kaymak'ın Ankara Performansı

Moritanya asıllı Türk sanatçı Abdullah Kaymak, başkent Ankara'da unutulmaz bir konserle müzikseverlerle buluştu. CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da gerçekleşen konserde Kaymak, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etnik Müziklerin Rüzgarı

14 kişilik bir ekiple sahne alan Kaymak, Afro-Arap Sufi geleneğine

İlahilerle Coşkulu Anlar

Dinleyiciler, farklı coğrafyalardan ve makamlardan oluşan "Allah Allah Mawlay" ve "Lamma Nadani" gibi ilahilere büyük bir coşkuyla eşlik ederek alkışlarla Kaymak'a destek verdiler. Bu özel gece, hem müzik hem de kültürel zenginlik açısından büyük bir anlam taşıdı.

Abdullah Kaymak'ın konseri, geleneksel müziğin modern yorumuyla birleştiği etkileyici bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.

Moritanya asıllı Türk sanatçı Abdullah Kaymak (fotoğrafta), başkentte müzikseverlerle bir araya geldi. CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'daki konserde Kaymak, Afro-Arap Sufi geleneğine özgü ilahilerini seslendirdi.

Moritanya asıllı Türk sanatçı Abdullah Kaymak (fotoğrafta), başkentte müzikseverlerle bir araya geldi. CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'daki konserde Kaymak, Afro-Arap Sufi geleneğine özgü ilahilerini seslendirdi.