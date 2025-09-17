Abdullah Özdemir'den Özgür Özel'in Bayrampaşa İddiasına Sert Yanıt

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan açıklama

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Özdemir, "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek 'Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum."

Özdemir açıklamasını NSosyal hesabından yaparak, "Sayın Özgür Özel'i vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özdemir ayrıca, Özel'in daha önce Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada "32 saatlik video kaydı var" sözlerini hatırlatarak, "Milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.