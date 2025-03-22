Abdullah Özdemir Ramazan Etkinliklerinde Sultangazi'deydi

Özdemir, Sultangazi'de Ramazan Etkinliklerine Katıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sultangazi'de "Aile Sıcaklığında Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinliklere katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Sultangazi Ramazan Etkinlik Çadırı'ndaki programda Özdemir, kurulan stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Etkinlikte konuşan Özdemir, Sultangazi'nin Türkiye'nin bir özeti olduğunu vurguladı.

Özdemir'in Açıklamaları

Özdemir, sözlerine şu şekilde devam etti: "Başkanımız, gönül coğrafyasına hitap eden duruşunu sadece burada değil, Rumeli ve Balkan coğrafyasındaki iftarlarıyla da göstermiş oldu. Türkiye, Türkiye'den büyüktür. O coğrafyada soydaşlarımızın ve Müslüman kardeşlerimizin hasretle bizleri beklediğini biliyorum. Ramazan ayı, AK Parti belediyelerimizin farkını ve kalitesini ortaya koymasına vesile oldu."

Özdemir, AK Parti belediyeleri sayesinde İstanbul'da dolu dolu bir ramazan ayı geçirildiğini ifade etti.

Dursun'dan Destek Açıklaması

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, iki gündür gönül coğrafyasındaki soydaşlarla bir araya geldiklerini belirtti. İlçedeki sosyal yardımların, etkinliklerin ve kültürel faaliyetlerin devam ettiğini anlatan Dursun, "Sultangazi'de bulunan güzel insanlar aradığı her şeyi bulsun ve biz onlara hizmet edelim gayesiyle koşturuyoruz" diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (sağ 3) ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun (sağ 2) "Aile Sıcaklığında Ramazan" temasıyla Sultangazi Ramazan Etkinlik Çadırı'nda düzenlenen etkinliklere katıldı.