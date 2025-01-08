Abhazya'daki Yangın Felaketi: Gürcistan'da 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi

Abhazya'nın Gali ilçesinde 5 Ocak 2023'te meydana gelen yangında 5 kardeşin hayatını kaybetmesi, Gürcistan'da büyük bir üzüntüye yol açtı. Bu trajik olay sonucunda, Gürcistan hükümeti 9 Ocak'ta 1 günlük milli yas ilan etti.

Gürcistan Başbakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yangın, Gürcistan tarafından kontrol edilen Zugdidi bölgesinden Saberio köyü'ne misafirliğe giden 5 çocuğun, bir evde çıkan alevler yüzünden hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Bu olay, ülke genelinde derin bir üzüntüye yol açtı.

Açıklamada, "Gürcistan Hükümeti'nin kararı doğrultusunda, işgal altındaki Gali ilçesinde meydana gelen bu trajediyle ilgili olarak 9 Ocak, yas günü ilan edildi" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, ülke genelindeki bayrakların yarıya indirileceği belirtildi.

Samegrelo-Zemo Svaneti Bölgesi Valisi Davit Verava, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Abhazya'daki yangının detaylarına değinerek, bu olayda hayatını kaybeden çocukların aileleriyle birlikte köyde misafirlikte bulunduklarını aktardı.