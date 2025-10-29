Abuja'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonla Kutlandı

Mehmet Poroy ev sahipliğinde Cumhuriyet coşkusu

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy ev sahipliği yaptı.

Resepsiyona bakanlar, meclis temsilcileri, yabancı misyonlar, çeşitli kurumların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, İstiklal Marşı ve Nijerya Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte Büyükelçi Poroy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okuyarak törende yer alanları selamladı ve Türkiye'nin Cumhuriyet yıl dönümünü kutladı.

Büyükelçi Poroy konuşmasında, Türkiye'nin 1923'te Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından kurulduğunu anımsattı. Poroy, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde gerçekleştirilen reformların Cumhuriyetin şekillenmesinde belirleyici olduğunu vurguladı: "Kurtuluş Savaşı'nın ardından ilan edilen Cumhuriyetimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyoner liderliğinde büyük reformlarla şekillendi."

Poroy ayrıca, Atatürk'ün rehberliğinde benimsenen temel ilkenin bugüne dek yol gösterdiğini belirterek "Yurtta sulh, cihanda sulh" anlayışının Türkiye'nin dış politikasının temelini oluşturduğunu kaydetti.

