Aci Ailesi, ABD Mahkemesinin İade Kararını Sevinçle Karşıladı

Aci Ailesi, İade Kararının Ardından Duygusal Anlar Yaşadı

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, ABD mahkemesinin Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilmesi kararını büyük bir coşkuyla karşıladı. Baba Aci, kararı öğrendiğinde gözyaşlarını tutamadı ve "Bu sevindirici bir olay, yüreğimize su serpilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Olay, Cihantimur'un kazadan sonra annesiyle birlikte ABD'ye kaçmasıyla gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Massachusetts Bölge Mahkemesi'nin iade kararını sosyal medya üzerinden duyurdu. Baba Aci, "Şu an mücadelemin meyvelerini toplamaya başladım. Mücadeleye devam edeceğiz. Yakalanmaları, hapse girmeleri, Türkiye'ye iade edilmeleri hepsi bir süreç" dedi.

Anne Pervin Aci'nin İfadeleri

Özer Aci'nin eşi Pervin Aci de kararı duyduğunda çok sevindiğini belirtti. "Titriyorum, konuşamıyorum. İnşallah burada da gereken cezayı verirler," dedi. Ek olarak, havalimanında karşılamaya gideceğini ve Eylem Tok'la yüzleşmek istediğini söyledi.

Kaza ve Sonrası

1 Mart 2024'te meydana gelen kaza sonucunda 5 kişi yaralanmış, Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya yol açan sürücü Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı. Türkiye, Cihantimur ve Tok'un iadesi için gerekli evrakları ABD yetkililerine iletmişti.

Baba Aci, Türk adli makamlarının da doğru ve ders niteliğinde bir karar vereceğine inandığını vurguladı ve "Adaletten kaçılmayacağını anlamaları lazımdı, anladılar diye düşünüyorum," şeklinde konuştu.