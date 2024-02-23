Acun Ilıcalı'dan yeni bir yatırım: Almanya'nın spor kanalı Sport1'e ortak oluyor

Acun Ilıcalı, Almanya'nın spor kanalı Sport1'in yüzde 50'sine sahip oluyor. Televizyon yapımcısı ve Acunmedya'nın kurucusu Ilıcalı, 30 milyon euroya kanalın yarısını satın almak için anlaştı. Bu anlaşma, Sport1'in önceki sahibi olan İsviçre merkezli medya şirketi Highlight Communications tarafından duyuruldu.

Sport1 kanalı, Acunmedya'nın spor temalı realite şovlarını ekrana getirecek. Almanca konuşulan bölgelerde ilk kez yayınlanacak olan program, sporcu yarışmacıların mücadele ettiği "Exatlon" olacağı kamuoyu ile paylaşıldı.