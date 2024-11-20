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Acun Ilıcalı ve TV8 ile Exxen'e Yasa Dışı Bahis İddiası: Soruşturma Başlatıldı

Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen yetkilileri hakkında yasa dışı bahis teşvikine yönelik soruşturma açıldı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:20
Acun Ilıcalı ve TV8 ile Exxen'e Yasa Dışı Bahis İddiası: Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acun Ilıcalı, TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçlamasıyla bir soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında yayımlanan yasa dışı bahis reklamları ile ilgili olduğu öğrenildi. Bu gelişme, medya ve dijital platformlar için önemli sonuçlar doğurabilecek bir durum olarak değerlendiriliyor.

Acun Ilıcalı'nın medya imparatorluğu üzerindeki bu soruşturma, yasa dışı bahis sektörünün büyümesi ve spor organizasyonlarına olan etkisi bakımından dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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