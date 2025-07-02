DOLAR
39,8 0,09%
EURO
46,99 0,25%
ALTIN
4.279,86 -0,07%
BITCOIN
4.287.950,2 -1,74%

Acun Ilıcalı ve Yöneticileri, Yasa Dışı Bahis İddiasıyla Mahkemede

Acun Ilıcalı ve TV8 ile Exxen yöneticileri, yasa dışı bahis reklamları iddiasıyla mahkemede yargılanıyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 13:22
Acun Ilıcalı ve Yöneticileri, Yasa Dışı Bahis İddiasıyla Mahkemede

Acun Ilıcalı ve TV8 ile Exxen Yöneticileri Yargılanıyor

TV8 ve Exxen platformlarında yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ve 7 yöneticinin, 5'er yıl 3'er aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşma, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşma Detayları

Sanıklar arasında Acun Ilıcalı, Ebru Atasav Tahrancı, Mustafa Tarık, Bülent Uçak, Aslı Yaşaroğlu, Ümmü Burhan, Burcu Batu Fakir ve Attila Ceciloğlu ile avukatları hazır bulundu. Mahkemeye, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı avukatı da katıldı.

Acun Ilıcalı'nın Savunması

Yargılanan sanıklardan Acun Ilıcalı, aylık gelirinin 5 milyon liradan fazla olduğunu belirtti ve yayınları UEFA'ya başvurarak aldıklarını savundu. "Biz sadece UEFA'yla görüşerek, maç yayınlama işini yaptık. Yayıncı kuruluş olarak müdahale etme şansımız yok" diyerek, diğer sanıkları temsilen üzgün olduğunu ifade etti.

Yayıncılar ve Bahis Reklamları

TV8 genel müdürü Aslı Yaşaroğlu, yayınlarını ahlaklı bir anlayışla yaptıklarını belirterek, “Bu maçları yayınlamak zorundayız” dedi. Yaşaroğlu, RTÜK'ün verdiği izinler doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı.

Teknik İmkansızlıklar ve Diğer Sanıkların Açıklamaları

Sanık Atilla Ceciloğlu, yasa dışı bahis reklamlarının teknik olarak mozaiklenmesinin mümkün olmadığını belirtti. Diğer sanık Ümmü Burhan da, reklamların yayınlardaki sorumluluğunun UEFA ve federasyonlara ait olduğunu savundu.

Adalet Beklentileri

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Acun Ilıcalı, “Adaletimize güveniyoruz” diyerek beraat beklentisini dile getirdi. Anlaşmazlık ve şikayetlerin olabileceğini ancak suçsuz olduklarına inandıklarını vurguladı.

Dava Süreci Devam Ediyor

Mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmetti ve duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.

TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının...

TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 sanığın, 5'er yıl 3'er aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Acun Ilıcalı, duruşmanın ardından adliyenin önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının...

TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 sanığın, 5'er yıl 3'er aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Acun Ilıcalı, duruşmanın ardından adliyenin önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı
2
200 Kadın, Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali'nde Balık Gölü'nü Keşfetti
3
Kore Gazisi Halil Kanar, Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Türk Kızılay, Orman Yangınlarından Etkilenenlere 288 Bin Kumanya Desteği Sağladı
5
İranlı Yahudi Toplumu Liderinden İsrail Saldırılarına Dair Açıklama
6
Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Bodrum'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!