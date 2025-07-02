Acun Ilıcalı ve Yöneticileri, Yasa Dışı Bahis İddiasıyla Mahkemede

Acun Ilıcalı ve TV8 ile Exxen Yöneticileri Yargılanıyor

TV8 ve Exxen platformlarında yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ve 7 yöneticinin, 5'er yıl 3'er aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşma, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşma Detayları

Sanıklar arasında Acun Ilıcalı, Ebru Atasav Tahrancı, Mustafa Tarık, Bülent Uçak, Aslı Yaşaroğlu, Ümmü Burhan, Burcu Batu Fakir ve Attila Ceciloğlu ile avukatları hazır bulundu. Mahkemeye, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı avukatı da katıldı.

Acun Ilıcalı'nın Savunması

Yargılanan sanıklardan Acun Ilıcalı, aylık gelirinin 5 milyon liradan fazla olduğunu belirtti ve yayınları UEFA'ya başvurarak aldıklarını savundu. "Biz sadece UEFA'yla görüşerek, maç yayınlama işini yaptık. Yayıncı kuruluş olarak müdahale etme şansımız yok" diyerek, diğer sanıkları temsilen üzgün olduğunu ifade etti.

Yayıncılar ve Bahis Reklamları

TV8 genel müdürü Aslı Yaşaroğlu, yayınlarını ahlaklı bir anlayışla yaptıklarını belirterek, “Bu maçları yayınlamak zorundayız” dedi. Yaşaroğlu, RTÜK'ün verdiği izinler doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı.

Teknik İmkansızlıklar ve Diğer Sanıkların Açıklamaları

Sanık Atilla Ceciloğlu, yasa dışı bahis reklamlarının teknik olarak mozaiklenmesinin mümkün olmadığını belirtti. Diğer sanık Ümmü Burhan da, reklamların yayınlardaki sorumluluğunun UEFA ve federasyonlara ait olduğunu savundu.

Adalet Beklentileri

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Acun Ilıcalı, “Adaletimize güveniyoruz” diyerek beraat beklentisini dile getirdi. Anlaşmazlık ve şikayetlerin olabileceğini ancak suçsuz olduklarına inandıklarını vurguladı.

Dava Süreci Devam Ediyor

Mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmetti ve duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.

TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 sanığın, 5'er yıl 3'er aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Acun Ilıcalı, duruşmanın ardından adliyenin önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 sanığın, 5'er yıl 3'er aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Acun Ilıcalı, duruşmanın ardından adliyenin önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.