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Ada Kıbrıs Projesi: KKTC ile THY ve AJet Arasında Protokol İmzalandı

KKTC'ye hava ulaşımını ucuzlatan protokol, THY ve AJet ile imzalandı. Uçuş fiyatları ve seferler hakkında detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 20:29
Ada Kıbrıs Projesi: KKTC ile THY ve AJet Arasında Protokol İmzalandı

Ada Kıbrıs Projesi ile Hava Ulaşımında Yeni Dönem

**Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti**'ne (KKTC) hava yolu ulaşımını ucuzlatarak kolaylaştırmak amacıyla, **Ada Kıbrıs Projesi** çerçevesinde KKTC ile **Türk Hava Yolları (THY)** ve **AJet** arasında önemli bir protokol imzalandı.

İmza Töreni Detayları

Protokol imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da düzenlenirken; KKTC Cumhurbaşkanı **Ersin Tatar**, Cumhuriyet Meclisi Başkanı **Ziya Öztürkler**, Başbakan **Ünal Üstel** ve bakanlar ile üst düzey bürokratlar katıldı. Protokol, Ersin Tatar’ın huzurunda Başbakan Ünal Üstel ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı **Ahmet Bolat** tarafından imzalandı.

Protokol Kapsamında Yapılacak Yenilikler

Bu protokolle amaç, KKTC'ye hava yolu ulaşımını daha ekonomik hale getirerek bilet fiyatlarının düşürülmesi ve turist sayısının artırılması. **AJet**, KKTC'nin **Ercan Havalimanı**'ndan Türkiye’nin büyük şehirlerine yönelik "shuttle" seferlerini hayata geçirecek.

Ayrıca, Türkiye ile KKTC arasındaki uçuşların bilet fiyatlarının üst sınırı 6 bin lira olarak belirlenirken, AJet'in seferlerinde uçakların "Ada Kıbrıs" logosu ile hizmet vermesi hedefleniyor.

Londra'da Tanıtım ve Fiyatlandırma

Protokol çerçevesinde, 26 Temmuz’da Londra’da gerçekleştirilecek tanıtımın ardından, Londra (Stansted)–Ercan arasında gidiş-dönüş bilet fiyatı 250 avro olarak belirlendi. Bu fiyatın KKTC'nin uluslararası tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

Tatar ve Bolat'tan Açıklamalar

İmza töreninde yapılan konuşmalarda, KKTC Cumhurbaşkanı **Ersin Tatar**, imzalanan protokolün KKTC ulaşımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak THY ve AJet’e teşekkür etti. Tatar, bu adımların turizm sektörüne de olumlu etki edeceğini belirtti.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı **Ahmet Bolat** ise, Ada Kıbrıs Projesi'ne destek vermekten gurur duyduklarını ifade etti. Bolat, Türkiye ile KKTC arasındaki dostluk ve ortak geleceğe vurgu yaparak, her gün İstanbul-KKTC hattında iki özel seferle toplamda yedi uçuş gerçekleştirileceğini aktardı.

Tüm bu gelişmeler, **KKTC**’nin uluslararası turizmdeki yerini güçlendirip daha ulaşılabilir hale getirecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hava yolu ulaşımını ucuzlatarak kolaylaştırmak amacıyla...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hava yolu ulaşımını ucuzlatarak kolaylaştırmak amacıyla, Ada Kıbrıs Projesi kapsamında KKTC ile Türk Hava Yolları (THY) ve AJet arasında protokol imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da düzenlenen törende, protokolü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın (ortada) huzurunda Başbakan Ünal Üstel (solda) ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sağda) imzaladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hava yolu ulaşımını ucuzlatarak kolaylaştırmak amacıyla...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hava yolu ulaşımını ucuzlatarak kolaylaştırmak amacıyla, Ada Kıbrıs Projesi kapsamında KKTC ile Türk Hava Yolları (THY) ve AJet arasında protokol imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da düzenlenen törende, protokolü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın (ortada) huzurunda Başbakan Ünal Üstel (solda) ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sağda) imzaladı.

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