Adalet Bakanı Tunç, Amasya İdare Mahkemesi'nin Kuruluşunu Duyurdu

Yeni İdare Mahkemesi Amasya'da Kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya İdare Mahkemesi'nin kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Tunç, bu gelişmenin hukuk sistemine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Yargıda Süreklilik ve İhtiyaç

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla yeni adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı. Amasya'da idare mahkemesi kurulmasının, bölgenin coğrafi durumunu ve iş hacmini göz önünde bulundurarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

71. İdare Mahkemesi

Tunç, Amasya İdare Mahkemesi'nin kuruluşu ile birlikte Türkiye'deki idare mahkemesi sayısının 71'e yükseldiğini açıkladı. Yeni mahkemenin yargı teşkilatına, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.